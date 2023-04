📷 Grootheden onder elkaar: Van der Poel en Evenepoel samen gespot in Spanje

Zowel Mathieu van der Poel als Remco Evenepoel zitten momenteel allebei in Spanje. En daar kwamen de twee elkaar tegen tijdens een trainingsritje.

Remco Evenepoel legt op hoogtestage in Spanje zijn laatste hand aan de voorbereiding op de Giro, Mathieu van der Poel bereidt zich voor op de Ronde van Zwitserland in juni en later ook de Tour.

In de Velosol Cycling Bar, een bekend wielercafé in Xalo, kwamen de twee elkaar vrijdag tegen tijdens een pauze. Of Van der Poel en Evenepoel bewust hebben afgesproken, of het toevallig was, is niet bekend.