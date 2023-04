Geen liefde op het eerste zicht tussen Remco en Oumi: "Ik had geen interesse"

Remco Evenepoel en Oumi Rayane zijn intussen al getrouwd. Maar het zag er in het begin niet naar uit dat de twee een koppel zouden worden.

Remco Evenepoel en Oumi Rayane leerden elkaar al in hun jeugd kennen. "We woonden in dezelfde straat, maar pas toen hij op een bepaald moment naar mijn school kwam - we waren toen allebei zeventien - hebben we kennisgemaakt", zegt ze bij Story.

Maar het was geen liefde op het eerste gezicht geeft ze toe. "Hij stuurde me berichten, maar ik had geen interesse. Ik was niet bezig met relaties." Maar toch gaf Evenepoel niet op en hij bleef berichten sturen.

"Uiteindelijk raakten we aan de praat en het klikte. We werden eerst vrienden, maar er ontstond een diepere connectie en van het één kwam het ander. Nochtans was een wielrenner totaal mijn type niet. Je benen scheren: moet dat nu echt?"

Geen zorgeloos leven

Toch veranderde er heel wat sinds het begin van hun relatie. "Het zorgeloze leven is voorbij. Soms denk ik wel eens: het leven kon simpeler zijn. Maar als hij dan op jonge leeftijd de Vuelta wint of wereldkampioen wordt, is het dat allemaal waard."