UCI komt met belangrijke update over probleemploeg Zaaf

De UCI heeft van zich laten horen in de situatie rond probleemploeg Zaaf. De Spaanse team werd door de internationale wielerunie geschrapt van haar website.

Na onderzoek van Escape Collective, dat anoniem met enkele rensters van Zaaf kon spreken, kwamen er heel wat details naar boven over de wanprakijken bij het team.

De rensters getuigden onder meer over seksistische opmerkingen, onbekwaam personeel dat geen ervaring had in de wielerwereld en ook over bedreigingen. En de rensters zagen nog geen eurocent van hun salaris.

Het Zaaf-team werd dit jaar een UCI Continental Team en startte met vijftien rensters. Maar door de financiële problemen gaf de UCI de toestemming aan de rensters om te vertrekken.

Dat deden ondertussen al acht van de vijftien rensters, terwijl het minimum van de UCI voor een team op dat niveau op acht rensters staat. Of de UCI daarom het team geschrapt heeft van haar website is niet duidelijk, maar de kans is groot.