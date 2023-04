Voorjaarsploeg van Jumbo-Visma rond Wout Van Aert nog sterker?: 'Revelatie tekent meerjarig contract'

Mogelijk wordt de voorjaarsploeg van Jumbo-Visma nog wat sterker. Matteo Jorgenson zou volgens Het Laatste Nieuws een meerjarig contract getekend hebben.

Afgelopen voorjaar was Jumbo-Visma de dominante ploeg. Dylan van Baarle won de Omloop Het Nieuwsblad, Tiesj Benoot Kuurne-Brussel-Kuurne, Wout Van Aert de E3 Saxo Classic en Christophe Laporte Gent-Wevelgem en Dwars door Vlaanderen. Daarnaast waren er nog ereplaatsen in de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix.

Jumbo-Visma heeft de sterkste ploeg in de kasseiklassiekers en mogelijk komt daar nog een naam bij. Eerder meldde La Gazzetta dello Sport al dat Jumbo-Visma in Matteo Jorgenson geïnteresseerd was. Volgens Het Laatste Nieuws zou hij al een meerjarig contract hebben. Eind 2023 is hij einde contract bij Movistar.

© photonews

Op officiële berichten over een transfer is het sowieso nog wachten. Volgens de UCI-regels mag je maar vanaf 1 augustus officieel over transfers berichten.

Jorgenson was afgelopen voorjaar een van de revelaties. In de E3 Saxo-Classic werd hij 4e en in de Ronde van Vlaanderen werd de Amerikaan 9e.