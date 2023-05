🎥 Marianne Vos heeft duidelijk de smaak te pakken en boekt een nieuwe ritzege in de Vuelta

Marianne Vos heeft een dag na haar 1e ritzege opnieuw de zege in de Vuelta voor vrouwen geboekt. Ze won in de 4e etappe de sprint van een uitgedunde groep. Zo verstevigt ze haar leidersplaats.

Na 2 vlakkere etappes stonden de rensters in de Vuelta voor een wat meer geaccidenteerde etappe. Vanuit Cuenca ging het naar Guadalajara. In totaal was de rit ruim 133 km lang. Op 12 km van de streep was er nog een stevige klim.

Het duurde even vooraleer een groepje effectief kon wegrijden. 5 vluchters konden uiteindelijk toch vertrekken, maar op zo'n 40 km van de streep waren ze alweer gegrepen. Daarna vertrok opnieuw een vijftal, maar ook zij werden weer gegrepen.

Zo begonnen we met het peloton aan de cruciale klim in de finale. Er waren verschillende aanvallen. Onder meer Annemiek van Vleuten probeerde het, maar niemand raakte echt weg.

Na de top was er nog een plateautje met enkele stukken vals plat. Daar maakte Liane Lippert gebruik van. Ze viel aan en kreeg Demi Vollering met zich mee, maar in de afdaling werden ze weer gegrepen.

We gingen naar een sprint met een stevig uitgedunde groep. Marlen Reusser probeerde in de slotkilometer nog de sprint te ontlopen, maar Marianne Vos rolde haar nog op. De Nederlandse won voor Emma Norsgaard en Kata Vas. Ook verstevigde Vos haar leiderstrui.