📷 Wout van Aert vertedert met mooie woorden over zijn zoontje Georges

Wout van Aert geniet van zijn vakantie en zijn familie. Van Aert pakte op sociale media uit met zijn zoontje Georges.

Wout van Aert is de komende tijd niet te zien in competitie, sinds Parijs-Roubaix reed hij ook geen wedstrijd meer. Van Aert ging ondertussen ook al het WK-parcours in Glasgow verkennen.

Maar Van Aert maakte ook tijd voor zijn gezin. Zo ging hij met zijn gezin naar dierentuin Pairi Daiza. Van Aert pakte onder meer uit met zijn zoontje Georges (2). Van Aert schreef ook mooie woorden bij de foto samen met zijn zoon.

"Totdat je zelf een zoon hebt, zul je nooit weten wat dat betekent. Je zult nooit de vreugde kennen die verder gaat dan vreugde, de liefde die verder gaat dan gevoel die resoneert in het hart van een vader als hij naar zijn zoon kijkt."

Komende zomer verwelkomen Wout van Aert en zijn vrouw Sarah De Bie een tweede kindje. Wanneer precies, is nog niet duidelijk.