Bondscoach Vanthourenhout na verkenning van het WK-parcours van Van Aert: "Dat hoor je mij niet zeggen"

Wout van Aert ging vrijdag het parcours van het WK in Glasgow al even verkennen. Bondscoach Sven Vanthourenhout geeft zijn visie.

Terwijl heel wat aandacht in de wielerwereld naar Italië gaat, zijn ze bij Belgian Cycling en met enkele renners al eens naar Glasgow getrokken om het WK-parcours te inspecteren.

Ze zagen dat het tijdritparcours heel vlak en recht is, behalve de laatste kilometer. "Vooral de laatste kilometer is erg lastig. Het is een stevige klim tot het kasteel van Stirling, op kasseien die voor geen meter bollen", zegt Vanthourenhout bij HLN.

Ook het wegparcours werd verkend, zoals bekend deed Van Aert dat met een stadsfiets. Maar grote conclusies wou Vanthourenhout nog niet trekken. "Mij hoor je niet zeggen dat het parcours meer voor deze of gene renner is geschikt. We hebben een generatie renners die op veel soorten omlopen kan presteren."

Indianenverhalen

Van Aert en Kopecky hebben het parcours nu eens met eigen ogen gezien, wat ook rust moet geven voor de weken voor het WK. Zo werd iedereen vorig jaar wat verrast door de steiltegraad van de klimmetjes in Wollongong.

"De ene zal zeggen dat de klim superlastig is, de andere vertelt dat het niks voorstelt. Nu weten Wout en Lotte wat ze te wachten staat", zegt Vanthourenhout nog.