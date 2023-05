Grijpen Wout van Aert en Remco Evenepoel er deze keer naast? "Hij verdient het zeker"

De prijs voor Sportman van het Jaar zorgt ieder jaar voor heel wat discussie. En dat zou dit jaar niet anders kunnen zijn.

Wout van Aert en Remco Evenepoel verdeelden de afgelopen vier jaar de prijs van Sportman van het Jaar onder elkaar. Maar zal één van hen twee dit jaar wel met de prijs naar huis gaan?

Het wielerseizoen is nog niet eens halfweg en zowel Evenepoel en Van Aert kunnen hun kandidatuur nog heel wat kracht bijzetten. Maar sinds maandag hebben ze er een grote concurrent bij.

Renners krijgen meer aandacht

Luca Brecel pakte toen immers de wereldtitel snooker. Volgens ex-laureaat Stefan Everts zou Brecel de titel dan ook verdienen. "Ik ken Luca Brecel persoonlijk en hij verdient het zeker", zegt hij bij Sporza

"Het is een unieke prestatie en voor mij is hij sowieso al Sportman van het Jaar." Maar Everts weet dat het moeilijk wordt. "Iedereen weet dat een renner sowieso meer aandacht zal krijgen."

Ook Frederik Van Lierde vindt dat Brecel niet zou misstaan op de erelijst. "Waarom zou hij dan niet in aanmerking komen? Het is en blijft topsport. Dat is ook snooker. Het is geen fysieke inspanning, want je zal er niet van zweten, maar daarom is het niet minderwaardig."