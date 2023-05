Remco Evenepoel supergelukkig met eerste roze trui en onthult of hij roze trui zal verdedigen

Remco Evenepoel heeft meteen toegeslagen in de openingstijdrit van de Giro. En Evenepoel kon zo ook al revanche nemen voor de mislukte Giro van 2021.

"Ik ben enorm blij", zei Evenepoel in het flashinterview. "Dit is het best mogelijke resultaat voor de eerste dag. Vandaag was het doel om zo snel mogelijk te gaan en de etappe te pakken. Missie volbracht dus. Vanaf de start had ik het juiste ritme en de goeie cadans te pakken."

Evenepoel zette de concurrentie al meteen op grote achterstond. Grote concurrent Primož Roglič zette Evenepoel al op 43 seconden. Maar daar wilde Evenepoel niet de nadruk op leggen.

"Ik focuste tijdens de tijdrit niet echt op mijn voorsprong op Primož. Nu is het zaak om veilig door de eerste week te komen en zoveel mogelijk energie te sparen voor de volgende tijdrit."

"Nu moet ik nog veilig door die eerste week geraken. Of ik het roze zal verdedigen? Misschien dat het in de 4de rit mogelijk is om het over te dragen, we zien wel. Dit is in ieder geval een ideale terugkeer naar de Giro", besloot Evenepoel nog.