Pieter Serry, ploegmaat van Remco Evenepoel, komt ten val en geeft update over zijn blessures

Remco Evenepoel kon zijn voorsprong in het klassement nog wat uitbreiden dankzij enkele bonificatieseconden. Maar Pieter Serry was nog betrokken bij een valpartij.

Soudal Quick-Step kon weer rekenen op de sprintersploegen om de vlucht te controleren en dus beleefde het een vrij eenvoudige dag. Toch was er nog een klein minpunt met de val van Pieter Serry.

"Rein Taaramäe viel voor mij in de afdaling, het was super glad en ik kon het niet meer ontwijken", stelde Serry bij VTM. "Maar gelukkig niks ergs", stelde Serry meteen gerust.

"Ik heb mijn linkerarm en pols wat bezeerd, maar het is oke. Het was super gevaarlijk, ik ben blij dat de rest veilig aangekomen is en geen tijd verloren heeft. Het was echt super glad en gevaarlijk", zei Serry nogmaals.

Serry kwam uiteindelijk als 119de binnen, op iets meer dan 9 minuten van winnaar Michael Matthews.