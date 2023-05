VOORBESCHOUWING RIT 3 GIRO: Opnieuw aan de sprinters, Evenepoel kreeg al tip wie voor rit wil gaan

In de derde rit van de Giro is het wellicht weer aan de sprinters. Al liggen er nog enkele hindernissen dicht bij de finish.

Jonathan Milan (Bahrain-Victorious) won verrassend de tweede etappe van de Giro, de Italiaan pakte zo zijn eerste zege in de WorldTour. De finale van de derde etappe lijkt voor de bonkige Italiaan net iets te zwaar.

PARCOURS

Net als in de tweede rit krijgen de renner meer dan 200 kilometer voor de kiezen, 213 kilometer in totaal tussen Vasto en Melfi. Na een vlakke aanloop van 170 kilometer volgen nog twee klimmetjes.

De Valico dei Laghi di Monticchio (6.3 km aan 6.4%) is een klim van derde categorie, na een korte afdaling volgt nog de Valico La Croce (3.1 km aan 6.1%). Op de top is het nog zo'n 25 kilometer tot aan de finish in Melfi.

Er liggen in de laatste twee kilometer nog vier rotondes. De voorlaatste ligt op een kilometer van de meet, de laatste op amper 300 meter. Het loopt de laatste honderden meters ook nog zo'n 5% op.

FAVORIETEN

Trek-Segafredo en Mads Segafredo konden door de val in het slot niet meesprinten en zullen wellicht op de klimmetjes willen doortrekken om de echte sprinters te willen lossen.

Ook Michael Matthews en Jayco AlUla zullen voor de rit willen gaan, dat vertelde Matthews toch wereldkampioen Evenepoel. "Hij vertelde me vandaag dat hij er morgen voor wil gaan. Ik verwacht dat we met een groep van 50 à 70 man naar de finish gaan", zei Evenepoel bij Sporza.

Ook Magnus Cort zou deze finale moeten liggen. De Deen sprintte ook niet mee in rit twee en heeft misschien zijn zinnen gezet op de derde rit. Kaden Groves kwam in de tweede rit wat tekort, maar misschien ligt de zwaardere aanloop hem beter. Ook de Duitser Mayrhofer maakt een kans.

Tenzij de klassementsmannen zich mengen op de klimmetjes, of Ganna toch nog zijn zinnen heeft gezet op de roze trui. Zijn achterstand op Evenepoel is slechts 22 seconden.

ONZE STERREN

**** Michael Matthews

*** Mads Pedersen, Magnus Cort

** Kaden Groves, Vincenzo Albanese, Marius Mayrhofer

* Remco Evenepoel, Primož Roglič, Filippo Ganna, Pascal Ackermann