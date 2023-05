🎥 Het ei-verhaal gaat verder: ploegmaat fopt Remco Evenepoel en de reactie toont een opperbeste sfeer binnen het team

Simone Velasco heeft al een opvolger. Het is te zeggen: Ilan Van Wilder fopte Remco Evenepoel een dag na de grap van Velasco.

Tijdens de 3e rit van de Giro dolde Simone Velasco met Remco Evenepoel. Hij stak een ei in de achterzak van Remco Evenepoel en de wereldkampioen kon er zelf mee lachen.

Een dag later was het ei-verhaal nog niet geschreven. Ploegmaat Ilan Van Wilder reed naast Evenepoel en deed alsof hij een ei in achterzak van Evenepoel stak. Evenepoel reageerde ludiek door even een tikje aan Van Wilder te geven. De ploegmaats konden erom lachen. De sfeer binnen Soudal Quick-Step zit met andere woorden goed.