Fenomenale duels Van der Poel-Pogacar als absolute hoogtepunten voorjaar: "Mathieu was dan nog aan het vliegen"

Het is exact een maand geleden dat Mathieu van der Poel Parijs-Roubaix won. Tadej Pogacar zou tien dagen later de Amstel en Waalse Pijl aan zijn palmares hebben toegevoegd, na ook al winst in de Ronde van Vlaanderen in 2023.

De schitterende gevechten tussen de Nederlander en de Sloveen zullen de geschiedenis ingaan als de absolute hoogtepunten van het wielervoorjaar 2023. Van der Poel haalde duidelijk de bovenhand in La Primavera. Amper twee weken later was dan weer niets te beginnen tegen de suprematie van Pogacar in de Ronde.

VERSCHIL SANREMO-RONDE

De man die ten val kwam in Luik-Bastenaken-Luik, tracht dat te verklaren. "Ik had dezelfde vorm in Milaan-Sanremo als in de Ronde van Vlaanderen. Maar dat zijn compleet andere koersen. Milaan-Sanremo is echt een perfecte wedstrijd voor Mathieu. Hij was absoluut de sterkste op de Poggio."

In die onderneming kon Van der Poel zijn explosiviteit ten volle benutten. "Het is één inspanning van zes minuten en hij was absoluut aan het vliegen over de top. En ook in de afdaling heeft hij heel andere skills dan ik, op dit soort terrein."

MEER HOOGTEMETERS

"In de Ronde zijn er meer beklimmingen en dat ligt me beter", benadrukt Pogacar. "Hardere klimmetjes, meer hoogtemeters die overbrugd moeten worden. Maar dan nog was hij aan het vliegen. Het is niet zo dat de waardeverhoudingen volledig omgekeerd waren."

Nochtans soleerde Pogacar daar op indrukwekkende wijze naar winst. "Het resultaat was wel anders, maar Mathieu was nog altijd in uitstekende vorm en tot de slotkilometers aan het strijden voor de overwinning."