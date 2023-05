VOORBESCHOUWING GIRO RIT 5: Opnieuw een vluchtersetappe of pakken de sprinters opnieuw hun kans?

Een rit voor de spurters of de vluchters? Dat is de vraag voor de 5e rit in de Giro.

PARCOURS De Giro is voor de 5e rit ondertussen in Campanië, de regio rond Napels, aanbeland. Vanuit het binnenland gaat het richting de kust, maar vooraleer de renners de kust bereiken moeten ze redelijk veel hoogtemeters overwinnen. Zo gaat het vanuit startplaats Antripalda snel bergop en na zo'n 10 km is er al de top van de Passo Serra. Die is 3,9 km lang en gaat gemiddeld 7,4% omhoog. Vervolgens blijft het de volgende 100 km op en af gaan. Al zijn er geen officiële beklimmingen meer. Daarna zet het peloton zijn tocht richting de kust verder. Op zo'n 57 km van het einde is er wel nog een klim. Oliveto Citra is 2,9 km lang en gaat 8% omhoog. Daarna is er nog een kleine uitloper om vervolgens richting de kust nog hoofdzakelijk bergaf te gaan. Uiteindelijk ligt de finish na 171 km in Salerno. FAVORIETEN Officieel is de 5e rit een spurtersetappe. De organisatie gaf de etappe 2 sterren mee. Er zijn dus 50 punten voor de puntentrui te verdienen. Zo kan Jonathan Milan zijn 2e zege in deze Giro pakken, net als Michael Matthews. Al willen de andere spurters zich ook bewijzen. Zo zal Kaden Groves zijn snelle benen willen laten zien en ook Pascal Ackermann, Mads Pedersen, Niccolo Bonifazio en Mark Cavendish zullen zich willen bewijzen. De topspurters moeten dan wel eerst het heuvelachtige 1e deel overleven, want de etappe telt toch zo'n 2400 hoogtemeters. Al zullen sommige spurters zoals Pedersen en Matthews meer baat hebben bij een hoog tempo op de beklimmingen. Door de aard van het 1e deel van de rit is het ook altijd mogelijk dat de vroege vlucht kan overleven. De klassementsploegen zullen niet controleren. Het zal aan de spurtersploegen zijn om de boel te controleren. Een stevige kopgroep kan ervoor zorgen dat de sprintersploegen te snel op de beklimmingen zullen moeten rijden, waardoor hun kopman misschien wel moet lossen. Zo kan het wellicht naar de vluchters gaan.