Al zoveel bewezen, maar toch reed Thomas De Gendt nog nooit een WK: "Ik heb die pech"

Thomas De Gendt probeert zich in de Tour-ploeg van Lotto Dstny te knokken. Voor het WK in Glasgow lijkt hij die hoop al opgegeven te hebben.

Voor het eerst sinds 2018 rijdt Thomas De Gendt geen Giro dit jaar. Zijn ploeg ging niet in de wildcard, maar De Gendt zou sowieso niet hebben kunnen starten door een handblessure.

Hij bereidt zich nu voor in Spanje op de Tour, maar moet nog strijden om zijn plekje en staat op een longlist van 12 namen. In de Rund um Köln nog, Boucles de Mayenne en in principe de Dauphiné moet De Gendt zich gaan bewijzen.

De Gendt zou zich ook willen schikken in een rol waarin hij vooral kopwerk moet doen en bij de sprinter blijft zodat de rest van de ploeg zijn gang kan gaan. En om dan zelf zijn etappes uit te kiezen om mee te gaan in de vlucht.

Nog nooit naar het WK

Bijna onmiddellijk na de Tour volgt het WK in Glasgow. De Gendt reed het WK nog nooit en lijkt er ook dit jaar niet op te rekenen. "Ik heb de pech dat ik in een land woon met veel goede coureurs en nooit bij de acht of negen beste hoorde", zegt hij bij Het Nieuwsblad.

De Gendt was vaak reserve, maar werd dus nog nooit geselecteerd. "Ik zit er niet mee in om 200 km op kop te rijden of iemand de hele dag uit de wind te houden, met plezier." Maar De Gendt vindt niet dat het zijn carrière zou veranderen moest hij het nu toch eens rijden. Hij maakt zich na de Tour dan ook op voor de Vuelta.