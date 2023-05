Greg Van Avermaet nog altijd vol ambitie ondanks nakende pensioen: "Dat wordt in ons land wat onderschat"

Greg Van Avermaet hangt eind dit jaar zijn fiets aan de haak. Maar hij wil in zijn afscheidsjaar toch ook iets laten zien.

Greg Van Avermaet gaat eind dit jaar dus op wielerpensioen. Van Avermaet kon nog niet winnen in het shirt van AG2R-Citroën en wil voor hij stopt wellicht nog minstens één keer tonen wat hij in zijn mars heeft.

De laatste overwinning van Van Avermaet dateert al van september 2019, toen hij de GP Montréal won. Komend weekend probeert hij in Frankrijk een einde te maken aan die droogte.

Onderschatte wedstrijden in België

In de Tour du Finistère (1.1) op zaterdag en de Boucles de l’Aulne (1.1) staat naast Van Avermaet ook Stan Dewulf aan de start voor AG2R-Citroën. Van Avermaet blikt al eens vooruit.

"Ik vind daar parcoursen die me liggen, ook al zijn ze zwaar. Ik vind trouwens dat die wedstrijden in ons land wat onderschat worden. Om bij de eerste tien te rijden, moet je wel in orde zijn", zegt Van Avermaet bij Belga.

Van Avermaet nam na de Amstel Gold Race (16 april) even rust, spendeerde tijd met familie, ging op stage naar Portugal en kondigde zijn pensioen aan. "Ik start nog steeds met volle goesting en inzet", besloot Van Avermaet.