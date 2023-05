Pieter Serry heeft niet zo aangenaam nieuws te melden in de Giro

Pieter Serry is in de Giro opnieuw ten val gekomen. Zonder erg weliswaar, stelde hij meteen gerust.

In de 7e rit in de Giro leek Soudal Quick-Step een rustige dag beleefd te hebben. Remco Evenepoel werd niet aangevallen en won aan het einde het prestigesprintje in de groep der favorieten. Zo was er geen tijdverlies voor Evenepoel.

Toch was er voor Soudal Quick-Step nog een minpuntje aan de etappe. Pieter Serry was ten val gekomen. "Maar zonder erg. Alles is in orde met mij", stelde hij bij Het Nieuwsblad meteen gerust.

"Hopelijk is het zaterdag ook nog ok, want dan staat er weer meer dan 200 km op het programma", ging Serry verder. "Maar kijk eens hoe mooi het hier is."