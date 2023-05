Remco Evenepoel kan één iets niet missen tijdens zijn tijdritten: "Het zou me blokkeren"

Remco Evenepoel begint straks weer als favoriet in de tweede tijdrit van deze Giro. En muziek speelt daar een belangrijke rol.

Remco Evenepoel won de eerste tijdrit in de Giro met heel wat overmacht. De Belgische kampioen zette toen onder meer Primož Roglič op 43 seconden, de rest van de favorieten op nog meer achterstand.

Ook in de tweede tijdrit van de Giro, die 35 kilometer lang is, is Evenepoel de favoriet voor de zege. Zeker met het uitvallen van Filippo Ganna met corona.

Muziek als belangrijke factor

En daar speelt muziek dus een grote rol in. Tijdens zijn opwarming luistert Evenepoel dan ook vaak naar hardstyle. Stevige muziek om volledig in de zone te geraken voor zijn tijdrit.

"Zonder die muziek zie ik mezelf geen tijdritopwarming doen van 35 minuten. Het zou me blokkeren. Zeker op momenten dat het echt van moeten is en er gas dient te worden gegeven, heb ik het echt nodig", zegt hij daarover bij HLN.