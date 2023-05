Trainer van Remco Evenepoel houdt om specifieke reden een slag om de arm over winstkansen in tijdrit

Remco Evenepoel start straks om 16u25 als voorlaatste aan de tijdrit in de Giro. Zijn trainer Koen Pelgrim schat de kansen van Evenepoel in.

In tegenstelling tot de openingstijdrit wordt er in de tweede tijdrit regen voorspeld. Waarschijnlijk zal Remco Evenepoel dus met andere banden rijden. Voor de rest blijft alles hetzelfde.

Last van de dubbele val?

Trainer Koen Pelgrim verwacht de zelfde namen als vorige week in de tijdrit. Met het verschil dat Filippo Ganna er niet meer bij is door corona. Maar Pelgrim houdt ook nog een slag om de arm over de winstkansen Evenepoel.

"Het zou natuurlijk kunnen dat Remco last heeft van zijn valpartijen – hij moet een heel specifieke positie kunnen vasthouden - maar zondag zijn we ook alweer vier dagen verder", zegt hij bij Het Nieuwsblad.

Volgens Pelgrim is winnen dan ook niet het belangrijkste in de tijdrit, wel het verschil tussen Evenepoel en de andere klassementsmannen. Al zou een tweede tijdrit winnen nog altijd mooi zijn natuurlijk.