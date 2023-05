Vader Evenepoel spuit mist over ernst van de blessures van Remco Evenepoel

Zijn zoon Remco Evenepoel pakte in de tweede tijdrit opnieuw de ritzege en de roze trui. Maar volgens vader Patrick Evenepoel komt de rustdag niets te vroeg.

Remco Evenepoel won dan wel de tijdrit en pakte opnieuw het roze, maar onder meer Geraint Thomas en Tao Geoghegan Hart konden bijna gelijke tred houden met Evenepoel.

Had Remco dan toch last van zijn blessures? "Ik denk dat hij getekend is door die blessures. Misschien hebben ze dat wat verstopt voor de concurrentie", zei Patrick Evenepoel bij Sporza.

Weer fit tegen de eerste aankomst boven?

Maar toch komt de rustdag niets te vroeg voor Evenepoel, want hij zag er toch wel erg vermoeid uit na de tijdrit. "Daarna zijn er 2-3 ritten waarin hij hopelijk recupererend kan koersen. Tegen vrijdag (bergrit naar Crans Montana, nvdr.) is hij dan hopelijk weer 100%"

Volgens vader Evenepoel wordt het dan ook een open Giro, met verschillende kandidaten voor de eindzege. "Het wordt nog een mooie Giro. Nu nog mooi weer ook."