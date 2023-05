José De Cauwer ziet nieuw doel voor Remco Evenepoel én spreekt zich ook uit over deelname aan de Tour

Remco Evenepoel heeft de Giro moeten verlaten met een positieve coronatest. Er wordt nu al nagedacht over een mogelijke deelname aan de Tour.

Dat Remco Evenepoel uit de Giro is gestapt is voor José De Cauwer niet meer dan logisch. "Jawel, 100 procent! Het is levensbedreigend, fysiek kun je nooit meer worden wat je geweest bent", zei hij bij Sporza.

Er wordt nu al snel over nieuwe doelen gesproken voor Evenepoel. Onder meer de Tour komt ter sprake. Maar De Cauwer adviseert Evenepoel om goed uit te zieken en daarna eens goed met de juiste mensen te spreken over de volgende doelen.

"Mij lijkt het WK tijdrijden iets om af te vinken", zei De Cauwer. Over de Tour is hij wel voorzichtiger, al ziet wel een unieke kans voor Remco Evenepoel.

Want Evenepoel zou in de Tour zonder echte voorbereiding met weinig druk kunnen starten. "Absoluut, want volgend jaar is het voorbij. Of dan begint het en dat was de bedoeling", stelde De Cauwer nog