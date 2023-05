Patrick Lefevere zet iedereen nog eens goed op zijn plaats na tijdritwinst van Remco Evenepoel

Na de eerste tijdrit in de Giro leefde de verwachting dat Remco Evenepoel in de tweede tijdrit van opnieuw heel wat tijd zou pakken op zijn concurrenten. Maar dat gebeurde uiteindelijk niet.

Evenepoel won met een miniem verschil op Thomas en Geoghegan Hart, Roglic moest 17 seconden toegeven. Het leverde Evenepoel wel opnieuw de roze trui op. Daar leek hij de eerste rustdag mee in te trekken, tot het nieuws kwam dat hij corona had.

Voor de tijdrit had Patrick Lefevere al het idee de grond ingeboord dat er in de tijdrit met minuten gegoocheld zou worden. "Jullie zijn echt niet realistisch", schreef hij op zijn sociale media.

En na de tijdrit werd dus duidelijk dat Lefevere gelijk had gekregen. Hij riep dan ook op om de verwachten niet zo hoog te leggen. "Kan iedereen alsjeblieft kalmeren." Helaas krijgt het Giro-avontuur van Evenepoel in 2023 geen vervolg.

Bam @EvenepoelRemco @soudalquickstep @giroditalia and can everybody calm down please 🙏