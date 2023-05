De lijdensweg voor een Alpecin-Deceuninck-renner zit erop: hij verlaat de Giro

Kaden Groves heeft opgegeven. De sprinter van Alpecin-Deceuninck was ziek geworden en had moeite om bergop te kunnen volgen.

Nochtans begon de Giro goed voor Kaden Groves. Hij won rit 5 en had daarvoor al 2 keer naar een 3e plaats gespurt. Daarna was er ook nog een 4e plaats in Napels.

Nadien ging het stilaan bergaf voor Groves. Hij werd ziek en had moeite om bergop te volgen. Nochtans kan Groves als sprinter vlot mee bergop. Zo bengelde hij in de 11e rit ook de hele tijd achteraan en kwam hij met een grote achterstand binnen, terwijl dat in principe een rit voor hem was.

Ook in de 12e rit moest Groves al snel lossen. Hij had een grote achterstand op het peloton en zag het nutteloze van zijn inspanning in. Daarop besliste hij om op te geven.

Zo telt Alpecin-Deceuninck nog 4 renners in koers. Eerder gaven ook al Nicola Conci, Oscar Riesebeek en Ramon Sinkeldam op. Zo zitten enkel Stefano Oldani, Alexander Krieger, Senny Leysen en Kristian Sbaragli nog in de Giro.