Trek-Segafredo als grote concurrent, maar Kopecky & co schakelden tand hoger: Ronde-winnares legt hét verschil uit

Lotte Kopecky geniet ervan dat ze samen met haar team kon domineren in het voorjaar. Trek-Segafredo, de grote concurrent van SD Worx in het vrouwenwielrennen, moest het gelag betalen.

SD Worx staat uiteraard al enkele jaren aan de top, maar vorig seizoen kon Trek-Segafredo toch veel meer de indruk wekken dat het op gelijke hoogte stond. "Ik denk dat Trek gewoon een beetje pech heeft", wijst Kopecky een mogelijke verklaring aan. "Longo Borghini die uitvalt met Covid. Ellen van Dijk is zwanger."

"Dat zijn twee kopvrouwen die verdwijnen, wat het voor hen moeilijk maakt om een even sterke ploeg aan de start te krijgen", concludeert Kopecky. "Dat zijn allemaal factoren die maken dat de ploeg in de breedte net iets minder sterk is."

DOMINANT SD WORX

Het was inderdaad pas op het einde van het voorjaar dat Trek met de wederoptredende Longo Borghini weer een ijzer in het vuur had. Met ook nog het ontbolsterende talent van Van Anrooij. Blijft wel een feit dat SD Worx zeer dominant was. "Er zijn ook al momenten geweest waarop wij in de achtervolging geduwd werden", sust Kopecky.

Maar wat is nu het grote geheim van SD Worx? "Ik denk dat we gewoon goed kunnen samenwerking en heel veel kwaliteiten in de ploeg hebben. En dat die goed op mekaar afgesteld zijn. Ik vind het wel belangrijk om een band op te bouwen en dat zorgt er ook voor dat je mekaar meer gaat gunnen."