De blik van de kenner: Philippe Gilbert laat voorzichtig in zijn kaarten kijken en schetst meest waarschijnlijke scenario

Philippe Gilbert volgt alles op de voet en is dus goed geplaatst om het meest waarschijnlijke scenario van de Girorit van de dag aan te wijzen. Hij laat deels in zijn kaarten kijken, maar niet helemaal.

Philippe Gilbert is een bekend gezicht in de Giro voor al wie naar de Franstalige versie van Eurosport kijkt. Om 11u45 begon daar de uitzending over de veertiende etappe. Gilbert laat op Twitter weten dat hij ook kort zal opduiken op de bewuste tv-zender in Vlaanderen en Nederland om zijn pronostiek te geven.

Een naam doet de wielerkampioen van weleer nog niet uit de doeken op sociale media, maar wel welk scenario zich volgens hem gaat ontvouwen. "Ik verwacht wel een ontsnapping", laat de winnaar van vier van de vijf Monumenten optekenen.

Retrouvez nos horaires ci dessous, ce matin 11h45 sur @Eurosport_FR

Vandaag ook 1 minute op @Eurosport_NL voor mijn pronostic van de dag!

Ik verwacht wel een ontsnapping en jullie? pic.twitter.com/k8J2Vh8OrP — Philippe Gilbert (@PhilippeGilbert) May 20, 2023

Dat is meteen ook de discussie van de dag in de Giro: halen de vluchters het of zal er gesprint worden? Door een lange klim in het parcours die wel al heel vroeg in de rit beklommen moet worden, lijken beide opties een reëele mogelijkheid.