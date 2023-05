Van der Poel geeft heldere verklaring voor beslissing, crosser in hem leeft op: "Zien wat we voor mekaar kunnen doen"

Mathieu van der Poel heeft een opvallende beslissing genomen. Mede ingegeven door de crosser in hem. De verklaring klinkt klaar en helder.

Van der Poel heeft twee Belgische wielerwedstrijden opgenomen in zijn programma: Dwars door het Hageland en de Baloise Belgium Tour. "De volgende drie weken gaan we de Tour de Frande voorbereiden in La Plagne. Het is goed om na die weken wat koersen toe te voegen om ritme op te doen", verklaart VDP de logica achter de beslissing.

"Ik ben verheugd dat ik dat opnieuw in België kan doen", gaat Van der Poel verder. "Dwars door het Hageland en de Baloise Belgium Tour zijn twee koersen die me bevallen. Met mijn achtergrond uit het veldrijden zou ik een belangrijke rol moeten kunnen spelen in Dwars door het Hageland."

SAMENWERKING MET PHILIPSEN

In die andere wedstrijd is er dan weer een specifieke samenwerking om naar uit te kijken. "In de Baloise Belgium Tour zal ik enkele jongens uit de Tour-selectie terugzien, inclusief Jasper Philipsen. We zullen zien wat we voor mekaar kunnen doen."