Wel, wel, wel: wie we daar hebben! Peter Sagan bevestigt en doet voor het eerst écht van zich spreken in 2023

Zit er in wat zijn laatste seizoen moet worden dan toch nog iets in? Peter Sagan doet alvast van zich spreken en dat voor het eerst in 2023.

Na zijn vorige ereplaats in de Vierdaagse van Duinkerke was het nog voorbehoud aantekenen, want ten slotte was het voor de eerste maal dit jaar dat Sagan zich zo liet opmerken. Dat heeft inmiddels een vervolg gekregen, wat ons doet vermoeden dat er wellicht toch weer een betere periode voor de Slovaak zit aan te komen.

Sinds de Ronde van San Juan in januari had Peter Sagan geen opvallende uitslagen meer neergezet. In alle klassiekers moest hij al snel passen en ook berichten over naweeën van longcovid doen weer de ronde. In rit 2 in de Vierdaagse van Duinkerke werd Peter De Grote toch mooi vierde op een niet zo evidente aankomst.

TEKENEN VAN LEVEN

Een paar dagen later volgde bevestiging, want in de rit naar Achicourt kwam het tot een intense finale waarin ook de sprinters de inspanningen niet konden schuwen. Sagan reed alert en spurtte op het einde nog naar een zesde plaats. De drievoudig wereldkampioen geeft weer tekenen van leven. Echt gaan meedoen voor de prijzen, is de volgende stap.