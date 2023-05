Astronomische startpremie van Remco Evenepoel in de Giro lekt uit, Lefevere heeft gevat antwoord klaar

Remco Evenepoel verdween door corona uit de Giro. Daar waren ze in Italië niet zo blij mee, mede door het bedrag dat ze aan Evenepoel hebben betaald om daar aan de start te komen.

Na de exit van Remco Evenepoel uit de Giro kwam er wel wat kritiek vanuit Italië. Dat Evenepoel corona als excuus zouden gebruikt hebben. De plooien met Giro-baas Vegni zijn ondertussen wel glad gestreken.

De reden dat ze waarschijnlijk not amused waren in Italië is door het startgeld dat Evenepoel kreeg om de Giro te rijden. Volgens Tuttobici zou dat zelfs 1 miljoen euro zijn.

Bedrag voor heel pakket koersen

Maar Patrick Lefevere reageerde gevat op dat bedrag. "Als dat waar is, zou ik zelfs de helft willen teruggeven", zegt Lefevere bij Het Nieuwsblad. Maar er is wel degelijk een bedrag afgesproken met organisator RCS.

"Maar dat gaat over het hele pakket aan koersen in hun portefeuille. UAE Tour, Milaan-Sanremo, Strade Bianche, Giro, Ronde van Lombardije… Natuurlijk is Remco als wereldkampioen een belangrijk element in die besprekingen."