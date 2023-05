Thibaut Pinot en ploegbaas gaan stevig tekeer op sociale media, Armstrong mengt zich ook in discussie

Het zit er nog altijd bovenarms op tussen Thibaut Pinot en EF Education EasyPost. Op sociale media ging het er hard aan toe.

Afgelopen vrijdag, in de rit naar Crans Montana, kregen Thibaut Pinot en Jefferson Cepeda (EF). De renner van EF Education-EasyPost wilde niet overnemen van Pinot, waardoor Rubio kon profiteren en de rit kon winnen.

Pinot klaagde nadien in de media over het koersgedrag van Cepeda en dat werd hem niet in dank afgenomen. Zondag maakte Ben Healy (EF) hetzelfde mee met Brandon McNulty (UAE) en McNulty won de rit door Healy in de sprint te kloppen.

De ploegbaas van EF, Jonathan Vaughters, deelde dan maar een sneer uit naar Pinot. "Ik ben trots dat Ben Healy de winnaar gefeliciteerd heeft, en dat hij niet heeft lopen huilen in de media dat het leven soms oneerlijk is. Een geweldige houding, een geweldig persoon, een geweldige renner."

Toen Vaughters Pinot ook bij naam noemde schreef hij nog dat Pinot "door al zijn tranen deze tweet niet lezen." De Fransman kon het niet appreciëren en reageerde "Wie ben jij?". En ook Lance Armstrong mengde zich nog in de discussie. "Wie is hij? Hij is een verdomde clown. Tenminste gebaseerd op de 30+ jaar dat ik hem ken."

