CEO UAE Team Emirates is vol lof over poulain: "Hij staat naast Tadej Pogacar en Joao Almeida

Mauro Gianetti is vol lof over Brandon McNulty na diens ritzege in de Giro. Volgens hem heeft McNulty alles om het waar te maken.

Brandon McNulty won de spectaculaire etappe naar Bergamo. Hij won in de sprint van Ben Healy en na de rit sprak Mauro Gianetti, CEO bij UAE Team Emirates, bij Eurosport vol lof over zijn renner. "Hij is een geweldig renner en in die rit heeft hij dat laten zien." "Deze Giro rijdt McNulty om Joao Almeida aan een goed klassement te helpen en een rit te winnen", ging Gianetti verder. "Hij zat al een paar keer bijna in de juiste ontsnapping, maar had telkens pech. Deze keer ging het om sterkte en slim te zijn. Zo kon hij winnen." Volgens Gianetti zal McNulty het nog waarmaken: "Hij heeft alle kenmerken van een klassementsrenner: hij is sterk bergop en heeft een goede tijdrit in de benen. Ook kan hij snel recupereren. Hij staat naast Tadej Pogacar en Joao Almeida. Bij hem duurt het proces wat langer, maar McNulty heeft het allemaal."