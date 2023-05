Ilan Van Wilder blijft kans maken op de top 10, de ploegleiding geeft het cruciale punt aan

Ilan Van Wilder staat na 18 ritten op een knappe 13e plaats. Met nog ritten te gaan, maakt hij nog steeds kans op een plaats in de top 10.

Op Val di Zoldo kwam Ilan Van Wilder als 15e boven. Hij kwam als een van de 1e klassementsrenners over de streep en klom zo naar een 13e plaats in het klassement.

"Van Wilder heeft het opnieuw heel goed gedaan", vertelde ploegleider Davide Bramati aan Het Nieuwsblad. "De rit van 5000 hoogtemeters heeft hij weer goed verteerd. Voor Van Wilder zou een top 10-plaats in Rome heel mooi zijn."

Er mag ook niet vergeten worden dat Van Wilder eerst in dienst van Remco Evenepoel reed. "Daardoor is hij op Lago Laceno niet vooraan geëindigd en ging hij in de tijdrit ook niet vol", aldus Bramati.

"Van Wilder staat momenteel op een mooie positie, maar op Tre Cime di Lavaredo gaat er opnieuw met minuten worden gegooid", besloot Bramati.