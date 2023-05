Wordt de Giro op een faire manier beslist?: "Normaal is dat allemaal niet"

De 20e rit in de Giro is voor de ploegen een logistieke nachtmerrie. Mogelijk kan dat ook meespelen in de eindstrijd.

De klimtijdrit eindigt op de Monte Lussari. Dat is een smal geitenpad waar geen enkele auto door kan. Achter elke renner rijdt een motard met een mecanicien achterop.

"Het was een hele puzzel, maar wij zijn nog met 4 in koers. Dus dat maakt wat gemakkelijker", vertelde Steven De Neef, ploegleider bij Intermarché-Circus-Wanty, bij Sporza. "Logistiek is het de meest ingewikkelde klimtijdrit ooit."

"Voor de ploegen die meespelen voor de overwinning is het wel echt een hele bevalling", ging De Neef verder. "Mecaniciens achterop de motor met een reservefiets, normaal is dat allemaal niet. Dat is niet het ideale scenario als het een secondespel is voor de overwinning."

Bij INEOS Grenadiers en Jumbo-Visma zal er zo extra stress zijn. Geraint Thomas en Primoz Roglic zullen uitmaken wie de Giro wint. De omstandigheden voor die strijd zijn verre van ideaal. Mogelijk kan dat bij de eindafrekening invloed hebben.