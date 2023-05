Caleb Ewan ziet zijn kansen in de Ronde van Limburg nog voor de massasprint gefnuikt

Caleb Ewan was een van de grote pechvogels in de Ronde van Limburg. Hij reed in volle finale lek en verspilde daardoor krachten die hij in de massasprint te kort kwam.

In de Ronde van Limburg was Caleb Ewan een van de topfavorieten voor de zege. Zeker na zijn zege 2 dagen eerder in de GP Marcel Kint.

Het scenario voor een massasprint in Tongeren was voor Ewan ideaal, maar dan kreeg hij af te rekenen met pech. "Op een smalle weg reed ik een beetje in het gravel en toen kreeg ik een lekke band", vertelde hij na afloop van de race in het flashinterview.

De volgwagen van Lotto Dstny had echter nummer 17 en daardoor zou Ewan lang kunnen wachten om geholpen te worden. Daardoor wisselde Ewan zijn fiets met die van ploegmaat Jarrad Drizners. Alleen was die te groot en kon hij moeilijk op het zadel zitten.

NOG MEER FIETSWISSELS

Ewan werd door Michael Schwarzmann opgewacht en samen reden ze terug richting het peloton. Op een goed moment wisselde Ewan met de fiets van Schwarzmann. "Maar dan zag ik onze volgwagen en dan ben ik maar op mijn reservefiets gesprongen", aldus Ewan.

Uiteindelijk raakte Ewan op zo'n 3 km van het einde terug in het peloton. "Ik moest wel eerst even uitblazen", aldus Ewan. De Australiër raakte nog tijdig vooraan en spurtte op de aankomst bergop alsnog naar een 2e plaats. "In de laatste meters voelde ik de inspanning om terug te komen. Gezien de omstandigheden is het geen slecht resultaat, maar ideaal was het niet", besloot hij.