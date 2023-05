Laurens De Plus blikt terug op de Giro: een plaats in de top 10, maar vooral ook teleurstelling

Laurens De Plus is in de Giro 10e geëindigd. Een mooie prestatie. Al was hij achteraf vooral teleurgesteld.

Met zijn 10e plaats was Laurens De Plus de 1e Belg sinds de 3e plaats van Thomas De Gendt in 2012 die in de top 10 van de Giro eindigde. Een knappe prestatie. Zeker als je weet dat De Plus eigenlijk in dienst reed.

Maar onderweg maakte hij veel indruk. Vooral in de rit naar Tre Cime di Lavaredo reed hij kilometers op kop. En achteraf had hij nog genoeg over om zijn plaats in de top 10 te behouden.

"Eerlijk gezegd overheerst de domper van zaterdag", vertelde De Plus aan Sporza. "3 weken lang mogen we trots zijn op de prestatie van onze ploeg. Maar we worden op onze waarde geklopt en dat hadden we niet zien aankomen."

De Plus is na de Giro vooral teleurgesteld. "Misschien ben ik over een paar weken trots. Vooral op de prestatie dan. Eerder dat dan mijn 10e plaats. Het is niet dat ik daar een supergevoel aan overhoud", besloot hij.