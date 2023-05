📷 Tim Wellens komt met fantastisch nieuws na sleutelbeenbreuk en meerdere operaties

Geraakt Tim Wellens dan toch nog fit voor de Tour? Hij is namelijk samen met Tadej Pogačar op hoogtestage in Spanje.

Tim Wellens kwam in de Ronde van Vlaanderen zwaar ten val bij druk bediscussieerde actie van Filip Maciejuk. Wellens brak zijn sleutelbeen op meerdere plaatsen en ging meteen onder het mes.

Wellens moest op 10 mei, op zijn verjaardag, echter opnieuw onder het mes. Een selectie voor de Tour leek hij dus te mogen vergeten. Maar de kans op een deelname aan de Tour lijkt nu toch weer wat groter.

Wellens postte op Facebook een foto samen met Tadej Pogačar op hoogtestage in Spanje. De Sloveen is ook nog aan het revalideren van zijn polsbreuk in Luik-Bastenaken-Luik. Ook voor hem wordt de voorbereiding nog een race tegen de klok.

"Eindelijk goed nieuws! Vandaag eindelijk weer op de fiets buiten & herenigd met deze man", schreef Wellens bij de foto samen met Pogačar.