Hoe staat Tadej Pogačar ervoor in aanloop naar de Tour? Ploegbaas schat moeilijke situatie in

Tadej Pogačar mag na zijn polsbreuk eindelijk weer op de weg trainen. Maar zijn team is toch op zijn hoede voor de gevolgen van zijn blessure.

UAE-Team Emirates-ploegbaas Mauro Gianetti wil er wel over waken dat Pogačar na een lange tijd met minder training de komende tijd niet in overdaad gaat met zijn trainingen.

"Mentaal gaat het goed met Tadej, hij maakt zich geen zorgen. Toch heeft hij de training twee of drie weken later kunnen hervatten dan verwacht, dus we moeten het nog maar zien", zegt Gianetti bij L'Equipe.

Hoe Pogačar ervoor staat kan Gianetti ook nog niet inschatten. "We kunnen de balans pas opmaken nadat hij een week op de weg heeft getraind. Op dit moment weten we nog niet precies waar hij staat."

"En we weten ook niet wat hij heeft verloren met de blessure. We hebben er vertrouwen in, maar weten ook dat de weg naar de Tour de France niet gemakkelijk zal zijn."