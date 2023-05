Topsprinter is streng voor zichzelf na zijn "teleurstellende" Giro

Fernando Gaviria heeft er een teleurstellende Giro op zitten. De sprinter van Movistar kwam er in de massasprints niet aan te pas.

Met veel vertrouwen trok Fernando Gaviria naar de Giro. Hij had op indrukwekkende wijze de laatste etappe in de Ronde van Romandië gewonnen door al op zo'n 300 meter van de meet vol aan te gaan en iedereen uit het wiel te kletsen. Eerder had hij een etappe in de Ronde van San Juan gewonnen.

Maar in de Giro kwam het er niet uit. Gaviria raakte niet verder dan een 5e plaats in de straten van Napels. Ook sprintte hij 2 keer naar een 6e plaats en ook naar een 7e plaats in de slotrit naar Rome.

Na de Giro had Gaviria een gesprek met Ciclismointernacional. "Natuurlijk ben ik over die Giro teleurgesteld. Ik had wel de benen, maar kon mijn zenuwen niet te baas", was hij streng voor zichzelf.