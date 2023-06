Louis Vervaeke had al voor tijdrit door dat er iets mis was met Remco Evenepoel: "Dat viel mij toen op"

De opgave van Remco Evenepoel was voor de hele ploeg van Soudal Quick-Step een klap. Ook voor Louis Vervaeke was dat het geval.

Toch kwam de opgave en de positieve coronatest niet helemaal als een verassing bij Vervaeke en co. "We hadden het tijdens de tijdrit wel een beetje door. Je zag het aan zijn gezicht", zei Vervaeke bij Vals Plat.

"Hij kwam ook voor de tijdrit de bus in, en ik dacht dat hij nog even een dutje in het hotel had gedaan, maar hij kwam van de verkenning. Toen viel mij op dat hij er heel moe uitzag."

Evenepoel won die tijdrit uiteindelijk nog, maar later die avond volgde het nieuws over de positieve coronatest. "We zouden een half uur laten eten, zodat Evenepoel ook mee aan tafel kon. Maar het duurde en het duurde maar", stelde Vervaeke.

"Verder ontbraken ook enkele ploegleiders en de dokter, toen wist ik dat er iets mis was. Ook het beeld van hem na de tijdrit kwam weer naar boven. Ik zei tegen Ilan (Van Wilder, nvdr): 'Er klopt iets niet, volgens mij is hij ziek.'"