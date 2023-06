Nog exact een maand tot de Tour: wat doen Van der Poel, Van Aert, Pogačar en Vingegaard nog tot dan?

Nog exact een maand tot de start van de Tour. Hoe ziet het programma van de grootste smaakmakers eruit? Een overzicht.

Tadej Pogačar

De tweevoudige Tourwinnaar is nog altijd aan het revalideren van zijn polsbreuk die hij opliep in Luik-Bastenaken-Luik. Hij kan nog maar net weer buiten trainen op de fiets, dus voorbereidingswedstrijden komen allicht nog te vroeg voor hem. Wellicht zien we Pogačar dus maar weer in koers tijdens de Tourstart in Bilbao.

Jonas Vingegaard

Titelverdediger Jonas Vingegaard is net op stage geweest met de Jumbo-Visma ploeg en rijdt vanaf zondag de Dauphiné, waar hij vorig jaar tweede werd. Met concurrentie van Adam Yates, David Gaudu en Enric Mas zal de Deen zijn vorm als eens goed kunnen testen.

Mathieu van der Poel

Mathieu van der Poel rijdt op met de Dwars door het Hageland op 10 juni zijn eerste wedstrijd sinds Parijs-Roubaix. Van 14 tot 18 juni rijdt Van der Poel dan de Baloise Belgium Tour, daarna volgt nog het NK op de weg op 25 juni.

© photonews

Wout van Aert

Na dezelfde stage als ploegmaat Vingegaard, maar rijdt dit jaar eens niet de Dauphiné. Hij koos voor de Ronde van Zwitserland en is daar momenteel al voor een laatste stage in voorbereiding op de Ronde van Zwitserland, het BK en de Tour.

Over Remco Evenepoel is er momenteel niet veel nieuws over zijn programma. Een deelname aan de Ronde van Zwitserland of de Baloise Belgium Tour is op dit moment onzeker, enkel het BK tijdrijden en op de weg is zeker. De Tour lijkt geen optie te zijn.

Primož Roglič

Roglič reed dit jaar drie rittenkoersen en won ze alle drie, net nog maar de Giro. De Tour staat normaal gezien niet op zijn programma, maar de Sloveen liet toch nog een kleine opening. Wellicht trekt hij naar de Vuelta, waar hij jaagt op een vierde eindzege.