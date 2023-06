Marc Hirschi toont zijn goede Tour-vorm en schrijft de Ronde van de Apennijnen op zijn naam

Marc Hirschi heeft de Ronde van de Apennijnen gewonnen. In de finale ging hij op zoek naar de ontsnapte Cristian Rodriguez en in de straten van Genua maakte hij het af.

In Italië ging de Ronde van de Apennijnen door. Vanuit Novi Ligure ging het voor een rit van bijna 200 km zuidwaarts richting Genua. Onderweg moesten de renners de Apennijnen overbruggen en passeerden ze verschillende heuveltoppen. 5 officiële beklimmingen stonden op het menu. In de finale lagen de Crocetta d'Orero, de Pietralavezzara en de Madonna della Guardia.

6 renners vormden de vlucht van de dag en kregen een maximale voorsprong van 3 minuten. In het peloton werd het tempo onder meer door Intermarché-Circus-Wanty gecontroleerd. Op zo'n 40 km werd de laatste vluchter gegrepen.

Ondertussen was het peloton op de verschillende beklimmingen al stevig uitgedund. Er bleven nog zo'n 20 renners over. In de finale trok Cristian Rodriguez in de aanval. 5 renners met onder meer Lorenzo Rota, Marc Hirschi en Elie Gesbert gingen in de achtervolging.

Op de laatste helling ging Hirschi alleen op zoek naar Rodriguez. De Zwitser moest meer dan een halve minuut goed maken, maar in de slotkilometers kwam hij bij Rodriguez. In de straten van Genua maakte Hirschi het ook simpel af. Hij won voor Rodriguez en Henok Mulubrhan die aan de streep dacht dat hij gewonnen had en juichte.