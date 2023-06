Fantastisch nieuws: 25-jarige Belg Julian Mertens is ontwaakt uit zijn coma, lang genezingsproces gaat verder

Eindelijk het nieuws over Julian Mertens waar we op zaten te wachten. De Belg is ontwaakt uit zijn coma, zo laat zijn ploeg weten.

Bingoal WB heeft een nieuwe update de wereld in gestuurd over de toestand van Julian Mertens, de 25-jarige renner die na een val op training voorbije woensdag in kunstmatige coma werd gehouden. In het Universitair Ziekenhuis van Antwerpen is Mertens nu uit die kunstmatige coma gehaald.

"Hij heeft al even kort met zijn naasten kunnen spreken", geeft zijn ploeg meer details. "Het lange genezingsproces gaat zijn verdere verloop." Er wacht hem dus nog een lang herstel, maar het belangrijkste is uiteraard dat hij nu weer bij bewustzijn is.

‼️ UPDATE JULIAN MERTENS

Notre coureur @MertensJulian , accidenté mercredi lors de son entraînement, est sorti du coma artificiel 👍



ℹ️ Communiqué > https://t.co/PEQe0dfEpK pic.twitter.com/RwmpBXsLrD — Bingoal WB (@BingoalWb) June 3, 2023

Julian Mertens was bezig aan zijn eerste seizoen bij Bingoal WB, na de overstap te hebben gemaakt van Sport Vlaanderen-Baloise. Na zijn valpartij is hij geopereerd aan zijn wervelkolom en kaak. Voorts werden ook breuken vastgesteld in zijn arm en ribben.