Julian Alaphilippe herleeft weer en benoemt een duidelijk verschil: "Dat was lang geleden"

Julian Alaphilippe staat zondag aan de start van de Dauphiné na een lange rustpauze. De Fransman start met ambitie.

Luik-Bastenaken-Luik op 23 april was tot nu toe de laatste wedstrijd van Julian Alaphilippe. Sindsdien ging de Fransman op stage om zich voor te bereiden om de drukke periode die nu komt.

De eerste koers komende koers is dus de Dauphiné. "Een etappezege zou mooi zijn, maar we zullen zien hoe de vorm is. Het eerste doel is om te koersen zoals ik wil en waar ik van hou. Ik heb het gemist", zegt hij bij In de Leiderstrui.

Alaphilippe won dit jaar de Faun-Ardèche Classic, vorig jaar kon hij slechts twee keer winnen. Maar nu gaat het beter vindt de Fransman, die opnieuw wil uitpakken in de komende maanden.

"Ik voel me goed. De laatste keer dat ik me zo voelde, was lang geleden. Daar ben ik blij mee en daar wil ik van genieten", stelde hij nog.