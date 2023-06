Niet helemaal zonder wedstrijdritme naar de Tour: Tadej Pogačar dan toch rijdt nog twee wedstrijden

Tadej Pogačar zal dan toch nog enkele wedstrijden rijden voor de Tour. De Sloveen neemt namelijk deel aan de nationale kampioenschappen in zijn land.

Tadej Pogačar werkt op hoogtestage hard aan zijn voorbereiding om de Tour. De Sloveen is nog altijd aan het herstellen van zijn polsbreuk die hij opliep tijdens Luik-Bastenaken-Luik.

Zijn gebruikelijke voorbereidingswedstrijd, de Ronde van Slovenië, zal Pogačar daardoor moeten overslaan. Tijdens zijn voorbereiding zal Pogačar wel nog enkele bergritten van de Tour verkennen.

Maar om niet helemaal zonder wedstrijdritme aan de start van de Tour te staan in Bilbao zal Pogačar toch nog de nationale kampioenschappen rijden in Slovenië in de week voor de Tour, dat bevestigde hij bij Cyclingnews.

Op de weg werd Pogačar nog nooit Sloveens kampioen, in 2020 werd hij wel als een tweede na Primož Roglič. In het tijdrijden pakte Pogačar zowel in 2019 als in 2020 de titel.