Zou Evenepoel eigenlijk de Tour moeten rijden? Pogacar spreekt zich er erg duidelijk over uit en wijst naar extra reden

Tadej Pogacar en Remco Evenepoel: de ene zal topfavoriet zijn in de Tour, de andere zal daar - in principe - ontbreken. Hoe jammer is dat laatste eigenlijk?

Tadej Pogacar gaf onlangs tijdens een online persconferentie een stand van zaken over hoe hij er zelf voor stond met het oog op de Tour de France, na zijn opgave in Luik-Bastenaken-Luik. De Tour komt voor de alleskunner van UAE niet in gevaar, al zal hij vooraf weinig kunnen koersen.

Op diezelfde persbabbel liet Pogacar zich ook uit over Remco Evenepoel. "Hij moest opgeven in de Giro. Dat was heel jammer om te zien, want hij ging normaal meedoen voor de eindzege." Nadien werd er volop gespeculeerd of Evenepoel er nu de Tour bij zou nemen. "Als ik Remco was, dan wist ik het wel en ging ik naar de Tour."

WERELDKAMPIOEN

Er zijn bij Soudal Quick-Step geen plannen om hem de Tour te laten rijden, maar Pogacar ziet het dus anders. Bovendien wijst de Sloveen erop dat een renner in de regenboogtrui simpelweg in de Tour thuishoort. "Als wereldkampioen zou ik altijd de Tour rijden."