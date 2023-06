📷 Onder meer struisvogel op het menu: een unieke inkijk in het bord van Wout van Aert en co

Jumbo-Visma is een van de ploegen die al jaren een sterke nadruk legt op voeding van hun renners. Via The Athlete's FoodCoach-app krijgen we nu een inkijk in het menu van Van Aert en co.

Wout van Aert en de ploeg van Jumbo-Visma voor de Tour waren van 8 tot 28 mei in de Sierra Nevada voor een hoogtestage. Naast trainen is voeding tegenwoordig minstens even belangrijk voor wielrenners. Via The Athlete’s FoodCoach-app, die Jumbo-Visma al enkele gebruikt, wordt dat nu wat duidelijker. "De focus in het samenstellen van hun maaltijden ligt op performance en herstel", klinkt het. Bij het ontbijt krijgen Van Aert en co onder meer appelpannenkoeken met kwark, vers fruit en granola. De lunch is een sushi poke bowl, het vieruurtje bestaat uit worteltaart met appelsien- en vanilletopping. Struisvogel als avondmaal Het avondmaal bestaat dan uit gebakken noedels met Aziatische groenten, pittige woksaus, bloemkool, struisvogelfilet, koriander en chili. Let bij de vijfde foto op de smartphone die de renners in de hand hebben. Iedere renners krijgt namelijk tot op de gram een lijst van hoeveel hij van elk ingrediënt en elke maaltijd mag eten via de app. Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door The Athlete's FoodCoach (@theathletesfoodcoach)