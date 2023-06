Jan Bakelants maakte al vroeg een fout in loodzware Unbound Gravel: "Dat heeft me veel tijd gekost"

Jan Bakelants is in de Unbound Gravel knap 14de geworden. Al kon dat resultaat nog beter als hij geen fout had gemaakt in het begin van de wedstrijd.

Na 330 kilometer kwam Bakelants na iets minder dan 11u binnen. En die toch was eerder mentaal dan fysiek een uitdaging. "Het was mentaal echt wel zwaar. Tijdens de race ben ik mezelf tien keer tegengekomen", zegt hij bij Sporza. Maar na amper 20 kilometer verloor Bakelants al de voeling met de kop van de koers. Een grote modderstrook zorgde ervoor dat de fiets van Bakelants helemaal vol hing met modder. Nochtans had de organisatie vooraf gewaarschuwd voor de strook en dat de renners daar waarschijnlijk moesten wandelen. Bakelants schatte de situatie verkeerd in en reed toch door de strook. Eenzame achtervolging "Mijn fiets hing vol met slijk, waardoor mijn wielen blokkeerden en ik ben moeten afstappen." Bakelants had geen houten spateltje mee om de modder van zijn fiets te halen en moest het dus met zijn handen doen. "Dat heeft heel veel tijd gekost." Daarna volgde vooral een eenzame inhaalrace waardoor Bakelants de tol wat betaalde. Maar ondanks alles is hij wel tevreden met zijn resultaat, zeker gezien zijn gebrekkige voorbereiding. "Al moet ik toch nog even bezinnen of ik dit nog eens wil doen", besloot hij. Leergeld betaald in de pottenbakkersklas na 20km. Begrijp nu wel wat unbound is en waarom dit de zwaarste gravelrace ter wereld genoemd wordt. — Jan Bakelants (@Jan_Bakelants) June 3, 2023