Rune Herregodts grijpt met meet in zicht naast opperste glorie in Dauphiné: "Daarom kan ik niet teleurgesteld zijn"

Het mocht net niet zijn voor Rune Herregodts in de Dauphiné. Hij werd in slotmeters nog gepasseerd door Christophe Laporte en Matteo Trentin.

"Ik wist dat de ontsnapping kansrijk was", zei Herregodts bij Cycling Pro Net. "De Dauphiné biedt doorgaans vaak kansen, zeker met zo'n parcours als vandaag. We reden weg met een sterke groep, maar kregen weinig ruimte."

"Eén voor één haakten mijn medevluchters af, maar ze gaven wel allemaal honderd procent. Dat is ook de enige manier op voorop te blijven. In de finale was het halen van dat laatste steile klimmetje mijn enige doel, om vervolgens nog te sprinten in een uitgedund peloton."

"Ik had echter nog tien seconden voorsprong en merkte dat ik nog wat over had. Op twee kilometer kreeg ik te horen dat ik nog vijftien seconden had", zei Herregodts nog.

"Toen dacht ik: dit is mogelijk. Ik gaf alles tot de finish. Daarom kan ik niet teleurgesteld zijn. Ik ben blij met de prestatie, maar het was helaas niet genoeg", besloot Herregodts nog.