Biniam Girmay laat zich meteen zien in eerste koers in twee maanden en kijkt vooruit "Als kind droomde ik er al van"

In de Ronde van Vlaanderen kwam Biniam Girmay zwaar ten val en daarbij liep zware hersenschudding op. De Eritreeër kon zo bijna twee maanden niet koersen, maar maakte in de Brussels Cycling Classic zijn rentree.

En dat deed hij met verve. Girmay legde de koers mee in een definitieve plooi met een demarrage op de Muur van Geraardsbergen op 50 kilometer van de streep. De groep die daaruit voortkwam streed voor de overwinning, Girmay werd vierde in de sprint.

Girmay was achteraf dan ook tevreden. "Ik ben super blij met mijn eerste koers in twee maanden, vooral over de prestaties van het team. Vandaag was een goede dag."

Komende vrijdag staat Girmay aan de start van Grosser Preis des Kantons Aargau, zondag begint hij aan de Ronde van Zwitserland, daarna volgt wellicht de Tour. Na de Ronde van Zwitserland gaat Girmay zelfs nog enkele van de eerste ritten verkennen van de Tour. Girmay is duidelijk ambitieus.

"Als kind droomde ik er al van ooit de Tour te rijden. Maar eerst maar eens zorgen dat ik in goede vorm aan de start kan verschijnen", zei Girmay nog bij Het Nieuwsblad.

Biniam Girmay: "I'm super happy with my first race in two months, especially about the team performance. We controlled from the start, I attacked & then sprint to 4th place. Today was a good day." #BCC23 pic.twitter.com/BsEFLYYp70