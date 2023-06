🎥 Niet enkel die ene logische declassering, maar liefst twee: Belg van Lotto Dstny schuift zo op naar dichte ereplaats

Het was zaak voor de wedstrijdjury om bij de pinken te zijn. Uiteindelijk kwam het tot declassering van twee renners in de Dauphiné, na de sprint in de derde etappe.

Het was sowieso al een chaotische sprint door enkele valpartijen in de slotkilometers. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat de regels niet gerespecteerd moeten worden. Sam Bennett, die als tweede over de meet kwam, spurtte zeker niet reglementair. Hij begon met sprinten in het midden van de weg en week helemaal van zijn lijn af.

Dat was met het blote oog makkelijk waar te nemen. De Ier van BORA-Hansgrohe belandde zo tegen de koord en leek de deur ook wat dicht te doen voor Dylan Groenewegen. De jury oordeelde dat de als derde over de streep gebolde Nederlander zelf van de ene kant van de baan naar de andere slingerde. Beiden werden dus gedeclasseerd.

Ze werden teruggezet naar respectievelijk de 33ste en 34ste plaats in de rituitslag. Dat betekend dus ook dat Milan Menten, die na de aankomst nog dacht beslag te leggen op de vijfde plaats, nog enkele posities opchuift en als derde in de rituitslag is opgenomen. Een dichte ereplaats dus voor de snelle man van Lotto Dstny.