Christophe Laporte bewijst nog maar eens klaar te zijn voor de Tour en laat leiderstrui extra blinken, Belg in de top 5

Christophe Laporte had in de openingsetappe al zijn visitekaartje afgegeven en liet zijn leiderstrui nog extra blinken door ook rit 3 te winnen. Milan Menten kwam als vijfde over de streep, maar werd door deklasseringen als derde genoteerd in de uitslag.

Nadat het al twee keer net te zwaar bleek voor de sprinters om te overleven, moesten ze hun misschien wel enige kans in de Dauphiné grijpen. Het verhaal van de derde etappe had weinig om het lijf. Eenzame vluchter Burgeaudeau werd al gegrepen na een solo van 75 kilometer. De enige momenten van verwarring en opwinding waren vervolgens een korte neutralisatie en een grote valpartij. Het Wolfpack-duo Vansevenant-Alaphilippe lag erbij en met Herregodts was nog een landgenoot betrokken. Zij kwamen er wel zonder al te veel erg van af. De voornaamste slachtoffers waren Jorgenson en Zeits. VALPARTIJTJES IN FINALE Eens het peloton dit hachelijke moment achter de rug had, was het in groep naar de finish rijden. In de finale kampte Alaphilippe nog wel met een mechanisch defect. Hij kon wel tijdig terugkomen. In de voorlaatste kilometers gingen dan nog een aantal enkelingen tegen de grond. Door alle chaos bleef er maar een klein groepje meer over vooraan. Van Poppel trok de sprint aan voor Bennett. Die ging naar rechts en ineens ging de zee in het midden van de weg open voor Laporte. De leider gaf met zijn tweede zege zijn trui nog wat meer glans. Milan Menten van Lotto Dstny haalde de top 5.